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Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı , Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak Kasım ayında bir miktar yükseldi ve %10,56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık." şeklinde açıklama yaptı.

Enflasyondaki iyileşmenin devam ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı , "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık" dedi.

Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

"ÜFE KAYNAKLI BASKI AZALDI"

Bakan Albayrak yaptığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak Kasım ayında bir miktar yükseldi ve %10,56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz. Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı %12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

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