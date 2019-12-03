Bakan Selçuk müjdeyi verdi ve engelli atamalarında tarihi açıkladı
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.
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