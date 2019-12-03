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Bakan Selçuk müjdeyi verdi ve engelli atamalarında tarihi açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
BAKAN SELÇUK MÜJDEYİ VERDİ VE TARİHİ AÇIKLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.

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