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Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte maaşlara yansıyacak enflasyon farkı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
İŞTE MAAŞLARA YANSIYACAK ENFLASYON FARKI

Memurların maaş zamlarında etkili olan farkı Kasım ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 0.71’e çıktı. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak ve maaşlara yansıyacak enflasyon farkının tamamı o gün belli olacak.

Kasım ayı rakamları açıklandı ve memurların alacağı enflasyon farkı da belli oldu. Yılın ilk yarısının ardından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyonu toplamda yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Memurlar yılın ikinci yarısı için yüzde 5 aldı ve enflasyon farkı da böylece yüzde 0.71 olarak gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

5.01 ORANINDA ZAM ALMIŞ OLMUŞTU

2019'un ilk yarısı için memurlar yüzde 4 zam almış ve enflasyon farkı da yüzde 1.01 olarak gerçekleşmişti. Yani memurlar yılın ilk yarısında toplamda 5.01 oranında zam almış olmuştu.

3 Ocak 2020'DE BELLİ OLACAK

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak ve maaşlara yansıyacak enflasyon farkının tamamı o gün belli olacak. Bu zam memur emeklilerini de etkiliyor.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

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