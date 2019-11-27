Son dakika: Bakan Mustafa Varank: Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenlediklerini bildirdi. Bakan Varank, "Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım'a kabul edeceğiz. Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Para Dergisi Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 2019'da konuştu.
Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenlediklerini belirten Varank, şunları kaydetti:
"Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım'a kabul edeceğiz. Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler."
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