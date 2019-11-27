27 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Yargıtay'dan emsal karar! İşten çıkan kadına nafaka yok...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR! İŞTEN ÇIKAN KADINA...

Son günlerde tartışma konusu olan nafakayla alakalı 2. Hukuk Dairesi'nden emsal bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, çalıştığı işyerinden kendi isteğiyle çıkan kadına verilemeyeceğine hükmetti.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, davacı kadının açtığı boşanma davası sonucunda davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmetti.

Davacı kadın lehine nafakaya ve tarafların tazminat taleplerinin reddine karar verildi. Kararı her kik taraf da temyiz etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN