Son dakika: Yargıtay'dan emsal karar! İşten çıkan kadına nafaka yok...
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
Son günlerde tartışma konusu olan nafakayla alakalı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden emsal bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, çalıştığı işyerinden kendi isteğiyle çıkan kadına nafaka verilemeyeceğine hükmetti.Şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, davacı kadının açtığı boşanma davası sonucunda davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmetti.
Davacı kadın lehine nafakaya ve tarafların tazminat taleplerinin reddine karar verildi. Kararı her kik taraf da temyiz etti.
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