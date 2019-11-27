Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş açıklama!
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz." dedi.
AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunum yapıyor.
Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayıştay raporu ele alınacak.
Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor.
Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2021 yılında yüzde 6'ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesi beklenmektedir.
Bankacılık sektörünün sermaye yapısı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede.
2020'de mali disiplin kararlılıkla devam edecek.
2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldik.
25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş ve iletilmiştir. Bu sayede yaklaşık 2,5 milyar TL tasarruf sağlanmıştır.
Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacak.
İvme finansman paketiyle 33 milyar TL kredi firmaların imkanına sunuldu.
2019 sonu itibarıyla bütçe açığının GSYH'ye oranını yüzde 3'ün altında tutmayı hedefliyoruz.
Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek.
Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı.
Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor.
KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kapsamında 5 bin 400 KOBİ'ye 300 milyon lira teminat sağlandı.
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