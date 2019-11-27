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THY'den Güney Avrupa ülkelerine yeni kampanya

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2019
THY'DEN GÜNEY AVRUPA ÜLKELERİNE YENİ KAMPANYA

Türk Hava Yolları (), ülkelerine 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı sağlayan kampanya başlattı.

Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi ve 'dan , , , Malta, Portekiz ve 'da bulunan 20'den fazla uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul ve Ankara çıkışlı uçuşlarda, 6 Aralık'a kadar satın alacakları biletler ile 8 Ocak-31 Mart 2020 arasında her şey dahil gidiş-dönüş 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı elde edecek. Bu fiyatlar, THY'nin web sitesi üzerinden alınan biletlerde geçerli olacak. Bilet fiyatları satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Atlas Global açıklaması SON DAKİKA: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN "ATLAS GLOBAL" AÇIKLAMASI

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