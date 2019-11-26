Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan flaş termik santral açıklaması
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Son dakika haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi.
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