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Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.11.2019
BAKAN KURUM'DAN FLAŞ TERMİK SANTRAL AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı , termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı , termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi.

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