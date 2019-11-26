OECD Rekabet Eğitim Merkezi İstanbul’da kurulacak: Türkiye öncü ülke olacak
Elektronik ticarette dijital kartellere karşı mücadele edecek OECD Rekabet Eğitim Merkezi İstanbul’da kurulacak. Teklifin OECD’den geldiğini söyleyen Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "dijital pazarda hakimiyeti olan küresel firmalarla ilgili gelişmekte olan ülkelerin korunması için Türkiye öncü ülke olacak" değerlendirmesini yaptı.
Türkiye, küresel kartellere karşı mücadelede Güney Kore, Macaristan, Peru'dan sonra dördüncü merkez oluyor. Finanstan ulaşıma turizmden sağlığa kadar elektronik ticarette dijital kartellere karşı mücadelede hukuki kararların alınacağı OECD Rekabet Eğitim Merkezi İstanbul'da kurulacak. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Merkezin Türkiye'de kurulması konusunda OECD'den teklif geldi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da birçok ülke için eğitim merkezi olacağız. İstanbul'un finans merkezi olma yolundaki bu dev adım ile birlikte eğitim merkezini de burada kurmamız tamamlayıcı unsur olacak. Dijital pazarda hakimiyeti olan küresel firmalarla ilgili gelişmekte olan ülkelerin korunması için Türkiye öncü ülke olacak" değerlendirmesini yaptı.
rekabet kurumlarının rolü tartışıldı
Rekabet Kurumu ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) düzenlediği İstanbul Rekabet Forumu (ICF) 30'a yakın ülkenin rekabet otoritesini bir araya getirdi. "Dijitalleşme ve Uluslararası İşbirliği" temalı forumda 2018'de küresel ticari dijital ekonominin büyüklüğünün 11.5 trilyon dolar olduğuna dikkat çekildi. Dijital pazarın birkaç firmanın tekeline girmemesi ve tüketicinin bundan zarar görmemesi için rekabet kurumlarının rolü tartışıldı.
7 BÜYÜK MARKA HAKİM
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 7.6 milyarlık dünya nüfusunun 4.3 milyarının internet, 5.1 milyarının ise mobil cihaz kullandığını belirterek, yapay zekâ ile şekillenen bir ekonomi çağının yaşandığını söyledi. Başkan Küle, "Dünyada mobil internet abone sayısı 4.3 milyara ulaşmış durumda. Bunların 5.1 milyarı ise mobil cihaz kullanıyor. Dijital ekonominin büyüklüğü 11.5 trilyon doları buluyor" dedi.
CİDDİ DEĞER YARATIYOR
Diğer yandan dijital ekonomiye 7 büyük markanın hakim olduğunu söyleyen Küle, "Dijital harcamaların yüzde 50'si sadece iki ülkeye ait bulunuyor. Alışveriş yapılan internet sitelerinden sosyal medyaya kadar her alanda bıraktığımız ayak izleri, artık çok ciddi bir değer haline geldi. Dijital konaklama hizmetlerinden arama hizmetlerine FİNTEK pazarından e-ticarete kadar Rekabet Kurumu'nun aldığı kararlar bu alanda iyi örnekler sayılabilir" şeklinde konuştu.
TÜKETİCİ REFAHINA 3.28 MİLYAR TL
Geçen yıl Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü çalışmalar ile tüketici refahına 3.28 milyar TL katkı sağlandığını belirten Küle, "Vergi mükelleflerinin faaliyetlerimiz için harcadığı her bir TL'ye karşılık tüketicilere 51 TL'lik katkı sağlıyoruz" dedi. İstanbul Rekabet Forumu'nda Türkiye'ye OECD rekabet eğitim merkezi olma teklifi de geldi. Konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını da yanıtlandıran Küle, "Bölge ülkeleri ile işbirliği çok önemli. Bu foruma 30'a yakın ülke katıldı. Artık rekabet otoritelerinin kendi içinde verdiği kararlar diğer ülkeleri de etkiliyor. Böyle bir eğitim merkezinin İstanbul'da olması işbirliğini daha da geliştirecek. Ortak akıl oluşturma konusunda önemli çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.
TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKE OLUYOR
Dijital piyasada hakimiyeti olan küresel firmaların aldığı kararların gelişmekte olan ülkelerdeki tüketiciye etkisini değerlendiren Küle, şunları söyledi: "Küresel firmalar ile ilgili AB Komisyonu ve kısmen de Rusya'nın kararları var. Bizim aldığımız kararlar da neredeyse AB Komisyonu ile eşdeğer. Bu anlamda gelişmekte olan ülkelere de öncülük görevimiz olduğuna inanıyoruz. Türkiye, bu konuda öncü ülke olmaya devam edecek."
REKABET EĞİTİMİNİN MERKEZİ
İstanbul'da kurulacak eğitim merkezinin hukuk ve rekabet politikalarının uygulama temelli olacağını ifade eden Küle, "Peru ve Macaristan gibi bazı ülkelerde böyle bir merkez var. İstanbul'un finans merkezi olma yolundaki dev adımı ile birlikte eğitim merkezini de burada kurarsak tamamlayıcı bir unsur olacak. OECD, Türkiye diyor. Ekibimiz, OECD yıllık toplantısında detayları konuşacak" dedi.
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