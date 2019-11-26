Naim filmi ne kadar izlendi? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi 26 Kasım gişe rakamları...
22 Kasım'da vizyona giren Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı film olan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ilk hafta gişesi belli oldu. Yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu yer aldığı Naim filminin gişe rakamları merakla araştırılıyor. Peki, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne kadar izlendi? İşte Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin gişe rakamları...
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu vizyona girdi. Oyuncu kadrosunda Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Naim filminin izlenme oranları açıklandı. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne kadar izlendi? İşte detaylar...
KAÇ KİŞİ İZLEDİ?
22 Kasım'da vizyona giren Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi 3 günde 292.685 seyirci 5.555.743,00 TL hasılat elde etti.
FİLMİN KONUSU NE?
Spor kariyerine 47 Dünya Rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçti. İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşındaydı. Türkiye'ye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu da Naim Süleymanoğlu olurken ardında kırılması imkansız rekorlar bıraktı.
OYUNCU KADROSU
Hayat Van Eck
Yetkin Dikinciler
Selen Ozturk
Uğur Güneş
Renan Bilek
Barış Kıralioğlu
Bülent Alkış
Evren Erler
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