Türkiye TCG-Anadolu ile dünya bahriyeleri arasında lig atlayacak!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, gelecek yıl sonunda envantere alınması planlanan ve jet uçağı kalkış iniş kapasitesiyle 'milli uçak gemisi' olarak anılan amfibi hücum gemisi TCG-Anadolu ile dünya bahriyeleri arasında lig atlayacak. Donanma, TCG-Anadolu ile dünyanın ilk 13 ülkesi arasına girecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, gelecek yıl sonunda envantere alınması planlanan ve jet uçağı kalkış iniş kapasitesiyle 'milli uçak gemisi' olarak anılan amfibi hücum gemisi TCG-Anadolu ile dünya bahriyeleri arasında lig atlayacak. Halen ABD, Japonya, İngiltere, Hindistan, Çin, Fransa, İtalya, Rusya, Tayland olmak üzere 9 ülkenin uçak gemisi, İspanya, Güney Kore, Avustralya'nın da uçak iniş-kalkış yapılabilen amfibi hücum gemisi bulunuyor. Türkiye, TCG-Anadolu ile 13. ülke olacak.

Hava vasıtası taşıyan savaş gemisine sahip ülke sayısı da sadece 22. En çok uçak gemisine sahip olan ülke, 12 adet gemi ile Amerika. Nimitz ve Gerald R. Ford uçak gemileriyle öne çıkan ABD, toplamda 33 adet hava platformu taşıyabilen amfibi hücum gemisiyle de bu konuda öncü. Amerika'yı Hyuga ve Izumo adlarını taşıyan toplam 4 uçak gemisi, Osumi adlı 2 amfibi hücum gemisi ile Japonya izliyor. Hindistan'ın Vikramaditya ve Vikrant uçak gemilerinin yanı sıra İngiltere Queen Elizabet ve Prince of Wales uçak gemileriyle öne çıkıyor. Güney Kore ise uçak iniş kalkışına uygun 2 adet amfibi hücum gemisine sahip.

12 UÇAK TAŞIYACAK

Havuzlu çıkarma gemisi (LHD) olarak planlanan ve Başkan Erdoğan'ın verdiği talimatla 2016 yılında uçak gemisi özelliğinde tasarlanan TCG-Anadolu için çalışmalar hızlandı. Dev geminin 2020 yılı aralık ayında Deniz Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Fırlatma rampası (ski jump) ilave edilerek kısa mesafe kalkış dikey iniş (STOVL) kabiliyeti eklenen ve böylelikle jet uçakları ile hava harekâtı icra etme yeteneği kazandırılan ilk milli uçak gemimiz TCG-Anadolu, 12 adet taarruz uçağı, 8 adet taarruz helikopteri, 10 adet çok maksatlı orta yük nakliye helikopteri ve 3 adet havadan erken ihbar helikopteri taşıyabilecek. Bu imkan ve kabiliyetlerle öne çıkan TCG-Anadolu ile birlikte Türk donanması, deniz aşırı harekât kabiliyetine kavuşacak ve dünya bahriyeleri arasında lig atlayacak.