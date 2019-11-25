Esnafa 10 ay işsizlik maaşı
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
SSK'lı çalışanların yararlandığı işsizlik maaşı, esnaf için de başlıyor. Ahilik Sandığı sistemi ile işi bozulan Bağ-Kur'lulara da 6-10 ay süreyle işsizlik maaşı geliyor. Peki şartları neler, nasıl alınır? Detaylar haberimizde...SSK'lı çalışanların yararlandığı işsizlik maaşı, esnaf için de başlıyor. Ahilik Sandığı sistemi ile işi bozulan Bağ-Kur'lulara da 6-10 ay süreyle işsizlik maaşı geliyor. Düzenleme 1 Ocak 2020'den itibaren devreye girecek. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Bu ödeme zorunlu olacak. Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, yani şu anda uygulanan 2.558,40 TL'lik brüt asgari ücrete göre esnaftan aylık en az 51,17 lira kesinti yapılacak. Devlet de bunun üzerine 25,59 lira verecek. Brüt maaşın yüzde 40'ı işsizlik maaşı olarak ödenecek. Ancak üst sınır yine brüt asgari ücretin yüzde 80'i olacak. Mevcut asgari ücrete göre; damga vergisi hariç aylık en az 1.023,36, en çok 2.046,72 lira verilecek.
ŞARTLAR NELER?
Son 3 yıl içinde en az 600 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenler maaştan faydalanacak. İsteğe bağlı sigortalılar, muhtarlar ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç tüm Bağ-Kur'lular kapsama girecek. Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar da yararlanacak. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ortakları da sandık sistemine girebilecek.
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