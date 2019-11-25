Marmaray'da ücret iadesi almayı unutmayın
Tüketici örgütlerinin temsilcileri, Marmaray'da ücretlerin 2,60-5,70 lira aralığında değiştiğini belirterek, zaman zaman ücret iadesi almayı unutan yolcuları bu konuda uyardı.
5,5 yıl boyunca 5 durakla hizmet veren Marmaray, 12 Mart'tan itibaren Gebze-Halkalı hattında 43 durakla hizmet vermeye başladı. Günlük ortalama 365 bin yolcunun taşındığı hatta, istasyon sayısına göre ücret alınıyor.
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yaptığı açıklamada, Marmaray'ın İstanbullular için çok önemli bir toplu taşıma hizmeti sağladığını belirterek, konfor ve ulaşım ağı genişledikçe toplu taşımaya ilginin arttığını söyledi.
Marmaray'da kullanılan istasyon sayısına göre ücret alındığını hatırlatan Küçük, ücretlendirmenin, 1-7 istasyonda 2,60 lira, 8-14 istasyonda 3,25 lira, 15-21 istasyonda 3,80 lira, 22-28 istasyonda 4,40 lira, 29-35 istasyonda 5,20 lira, 36-43 istasyonda ise 5,70 lira olduğunu aktardı.
Küçük, "Marmaray'ın ücretlendirme sisteminde, binilen istasyonda en uzak mesafe ücreti alınıyor. Çünkü istasyondan dışarı çıkmadığınız sürece en uzak mesafeye kadar gitme imkanınız bulunuyor. En uzak mesafeye gidilmemesi halinde inilen duraktan çıkarken, İstanbulkart'ın çıkışlarda ücret iadesi cihazına okutulması gerekiyor." dedi.
Toplamda 7 istasyon kullanan birisinin çıkışta iade cihazına kartı okutmaması halinde 3,10 lira fazla ücret ödediğine dikkati çeken Küçük, yolcunun duraktan çıkar çıkmaz kartını okutması gerektiğini vurguladı.
Küçük, benzer ücretlendirme sisteminin metrobüste de bulunduğunu ifade ederek, bu ulaşım araçlarını özellikle çok kullanmayanların durumdan habersiz olduğunun görüldüğünü kaydetti.
"AYLIK ABONMANLAR DA GEÇİŞ HAKKI İADESİ ALIYOR"
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal da Marmaray yolcularının ücret iadesi almayı zaman zaman unuttuğunu, özellikle Marmaray'ı sık kullanmayanlar ve İstanbul'da yaşamayıp da ziyarete gelenlerin ücret iadesi almayı bilmediğini veya unuttuğunu söyledi.
Marmaray'da istasyon çıkışlarında ücret iadesi için yazılı uyarıların bulunduğunu hatırlatan Koçal, "Ancak yolculuk esnasında da araç içinde anons yapılmalı. En azından her durak arası bir defa yapılması yeterli olacaktır. Öte yandan, İstanbulkart'a aylık abonman yaptıranlar da çıkışta kartını iade cihazına okutmalı. Çünkü orada da farklı bakiye düşüyor. 1-7 istasyonda 1, 8-21 istasyonda 2, 22-35 istasyonda 3, 36-43 istasyonda ise 4 geçiş hakkı düşülüyor." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Dünyada sadece 13 ülke sahip! Türkiye lig atlayacak!
- Ödemeyene faiz uygulanacak! Son gün 30 Kasım...
- 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 31 Aralık son gün...
- 3600 ek gösterge için taslak hazır! Emekliye 20 bin TL'lik piyango...
- Son 1 ay! Kaçıranlar dairesini satamayacak...
- Türk lokumu ilgisi
- 9 bankadan 0,99 oranla kredi! Gözler 12 Aralık'ta...
- Altın fiyatları çakıldı! İşte günün ilk rakamları...
- 1.6 milyon işyerine 11 milyon çalışana destek
- Esnafa 10 ay işsizlik maaşı
- "ABD-Çin anlaşmasının ilk aşaması yakında gerçekleşecek"
- Azez’de patlama: 2 ölü, 3 yaralı
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "kadına şiddet" konusu hakkında flaş açıklama
- TSK’nın vurucu gücü artıyor! Tank avcıları muharebe sahasına ısınıyor
- Van Çatak'ta PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
- Hong Kong'da demokrasi yanlılarından zafer
- Bitlis'te habercilere ayı saldırdı! İşte o anlar…
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret
- İçişleri Bakanlığından çakar uygulaması hakkında önemli açıklama
- Son dakika: Mersin'de köpek yüzünde çıkan kavgada silahlar konuştu 3 ölü 1 yararlı |Video
- Son dakika: ABD'de Trump'a zorlu rakip! Resmen açıkladı
- Husumetlisini pazar yerinde bacağından vurdu