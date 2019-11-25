25 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ölüm kayıtları dijitale taşındı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.11.2019
ÖLÜM KAYITLARI DİJİTALE TAŞINDI

, ölüm vakalarının elektronik ortamda kayıt ve tescili için ilk etapta Ankara, İzmir, , , ve Konya'da 'Ölüm Bildirim Sistemi'ni devreye aldı.

Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarının elektronik ortamda kayıt ve tescili için ilk etapta Ankara, İzmir, , , ve Konya'da 'Ölüm Bildirim Sistemi'ni devreye aldı. Sistem ile cenaze nakil ve defin işlemleri hızlandırılırken, vatandaşların nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN