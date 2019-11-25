Malezya ve Singapur atağı
Giriş Tarihi: 25.11.2019
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi yetkilileri, uluslararası fonların Türkiye'ye çekilmesi için Malezya ve Singapur'daki finans şirketi temsilcileri ve yatırımcılarla buluştu.Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi yetkilileri, uluslararası fonların Türkiye'ye çekilmesi için Malezya ve Singapur'daki finans şirketi temsilcileri ve yatırımcılarla buluştu. Yetkililer, Malezyalı ve Singapurlu yatırımcılara İstanbul Finans Merkezi'nde yer almaları çağrısı yaptı.
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