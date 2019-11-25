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Malezya ve Singapur atağı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.11.2019
MALEZYA VE SİNGAPUR ATAĞI

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi yetkilileri, uluslararası fonların 'ye çekilmesi için ve 'daki finans şirketi temsilcileri ve yatırımcılarla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi yetkilileri, uluslararası fonların 'ye çekilmesi için Malezya ve Singapur'daki finans şirketi temsilcileri ve yatırımcılarla buluştu. Yetkililer, Malezyalı ve Singapurlu yatırımcılara İstanbul Finans Merkezi'nde yer almaları çağrısı yaptı.


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