KOSGEB’den faiz indirimi
Giriş Tarihi: 25.11.2019
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ Finansman Destek Programı'nda faiz ve kâr payı oranlarının 175 baz puan indirildiğini belirterek, "Stratejik sektörlerdeki işletmelere 500 bin, KOSGEB desteğiyle kurulmuş ya da kurulacak işletmelere 50 bin liraya kadar kredi kullanımında destek oluyoruz" dedi.KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ Finansman Destek Programı'nda faiz ve kâr payı oranlarının 175 baz puan indirildiğini belirterek, "Stratejik sektörlerdeki işletmelere 500 bin, KOSGEB desteğiyle kurulmuş ya da kurulacak işletmelere 50 bin liraya kadar kredi kullanımında destek oluyoruz" dedi.
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