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KOSGEB’den faiz indirimi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.11.2019
KOSGEB’DEN FAİZ İNDİRİMİ

Başkanı Cevahir Uzkurt, Finansman Destek Programı'nda ve kâr payı oranlarının 175 baz puan indirildiğini belirterek, "Stratejik sektörlerdeki işletmelere 500 bin, KOSGEB desteğiyle kurulmuş ya da kurulacak işletmelere 50 bin liraya kadar kredi kullanımında destek oluyoruz" dedi.

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, Finansman Destek Programı'nda ve kâr payı oranlarının 175 baz puan indirildiğini belirterek, "Stratejik sektörlerdeki işletmelere 500 bin, desteğiyle kurulmuş ya da kurulacak işletmelere 50 bin liraya kadar kredi kullanımında destek oluyoruz" dedi.

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