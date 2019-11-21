Üretene tam destek! KOSGEB desteklerinden imalat sanayiine ayrılan pay artırılacak
2020’nin yol haritası hazır. KOSGEB desteklerinden imalat sanayiine ayrılan pay artırılacak. Teknolojik üretim, stratejik yatırımlar desteklenecek. Faizsiz, uzun vadeli destekler sağlanacak...
2020 yılında üretene, yatırım yapana destekler sürecek. İmalat sanayiinde rekabet gücü ve verimliliğin geliştirilerek yüksek katma değerli üretimin artırılması hedefleniyor. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre;
- KOSGEB destekleri içinde imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e çıkarılırken, öncelikli imalat sanayisinin payı da yüzde 50'ye yükseltilecek. Bu alanda sağlanacak desteklerin yalınlaştırılması planlanırken, hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine geçilecek.
● İMALAT sanayii ve orta yüksek, yüksek teknolojili imalat sanayii sektörlerine yönelik KOSGEB desteklerindeki önceliklendirme devam edecek. Proje teklif çağrılarında da 11. Kalkınma Planı'nda yer alan sektörlere öncelik tanınacak.
● YATIRIM teşvik sistemi kapsamında, öncelikli sektörlerde belirlenecek ürünlerin üretimine yönelik, bankalar tarafından kullandırılan yatırım kredilerinde de ilave destek sağlanacak.
● PROJE Bazlı Teşvik Sistemi uygulamasına ilişkin çalışmalara devam edilirken, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile destek kararı verilen yatırım projeleri için nakit desteği temin edilecek.
● STRATEJİK yatırımlar için faiz ve istihdam destekleri ise avantajlı oran, süre ve tutarlarda uygulanacak.
● TAŞINIR rehni yoluyla krediye erişime ilişkin sistem ve süreçler etkinleştirilerek bu yolla imalat sanayii sektörlerine kredi kullandırma imkanları artırılacak. İmalat sanayiinde hedef alt sektörler belirlenecek.
2020'NİN ROTASI ÇİZİLDİ
2020'de yüksek katma değerli üretimin artırılması hedefleniyor. Yerli üretimin, stratejik yatırımların desteklenmesi planlanıyor.
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