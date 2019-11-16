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Rumları panikleten gelişme! Fatih'in sondaja başlayacak olması...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2019 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019
RUMLARI PANİKLETEN GELİŞME

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Türkiye’nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyeti başlayacağı yönündeki açıklaması Rumların tepkisini çekti. Rum Başkanlık Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, tüm sondajları sona erdirsin" denildi.

Türkiye'nin, bölgede yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen açıklamada, "Türkiye'nin Rumların egemenlik haklarını çiğnediği" savunuldu.

Türkiye'nin 'deki adımlarıyla, "uluslararası hukuku ve AB hukukunu kışkırtıcı düzeyde küçümsediği" kaydedilen açıklamada, 'nin TPAO'ya söz konusu araştırmalar için yetki verdiği argümanının hiçbir yasallığı bulunmadığı öne sürüldü.

Rum yönetimi lideri de, "Türkiye'nin söz konusu eylemlerle Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs müzakerelerinin sonucunu etkileyecek tavizler vermeye mecbur bırakacak yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığını" öne sürdü.

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