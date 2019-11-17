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Max Kruse için karar Salı günü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2019
KRUSE İÇİN KARAR SALI GÜNÜ

'de 'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muric'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti. Alman forvetin salı günkü antenrmanda deneneceği hissetmemesi durumunda maçı kadronu alınacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muric'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti.

YANAL'IN GÖZÜ ONDA
Alman forvetin salı günkü antenrmanda deneneceği hissetmemesi durumunda Malatya maçı kadronu alınacağı bildirildi. Aksi halde Kruse'nin tedavisine kaldığı yerden devam edilecek.

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