Bakan Albayrak'a iftiraya dava

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Aybayrak'ın Ordu'daki konuşmasının bazı internet sitelerince çarpıtıldığını belirterek bir açıklama yaptı. Açıklamada "Ekonomide her pozitif gelişmeden sonra aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız'ı hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz. Doğrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımız'ı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı tüm hukuki süreçler başlatılmıştır" denildi.

'ın Ordu'dakikonuşmasının bazı internet sitelerinceçarpıtıldığını belirterek bir açıklamayaptı. Açıklamada "Ekonomideher pozitif gelişmeden sonra aynımahfillerin, Sayın Bakanımız'ı hedefalan girişimlerine şahit oluyoruz.Doğrudan yalan ve iftiralarla SayınBakanımız'ı hedef alan bu haberleriyapanlara ve aynı şekilde bu yalan veiftiraları gündemde tutan kişilere karşıtümdenildi. Açıklamada, haberleringerçekle alakası olmadığı belirtilerek,"Sayın Bakanımız'ın konuşmasındaağzından dahi çıkmayan 'terörist'ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış, SayınBakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi,hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır.Üzülerek görülmüştürki yalanhaberlerin arkasına siyasiler detakılmış, konuşmayı dinlemedeniftira kumpanyasının içinde yeralmışlardır" denildi.