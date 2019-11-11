11 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan imzaladı! İhracatçıya yeşil pasaportta flaş karar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2019
İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORTTA FLAŞ KARAR...

Başkan 'ın kararıyla son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport olarak bilinen "" verilecek.

Başkan imzasıyla 'de yayımlanan karara göre, ihracatçı firmaların temsilcilerine tanınan hakkına ilişkin limit miktarı 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.

Buna göre, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcileri de ihracat tutarlarına göre değişen sayıda yeşil pasaport sahibi olabilecek.

Bu kapsamda, yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport verilebilecek.

11 BİN 952 İHRACATÇI YEŞİL PASAPORT SAHİBİ OLDU
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini açıklamıştı.

23 Mart 2017'de başlayan uygulamanın başlangıcında istenilen her yıl ihracat yapma şartı da kaldırılarak, son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması esas alınmıştı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
6 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu 6 ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE YENİ FAKÜLTE KURULDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN