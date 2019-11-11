Çalışana ayrımcılık yapana ağır ceza! Ayrımcılığa uğrayan işçinin hakları nelerdir?

Ayrımcılık, çalışanların en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. İş Kanunu'nda yer alan hükme göre, iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. Peki, çalışana ayrımcılık yapan işveren yargılanır mı? İşçiye ayrımcılığın maddi cezası nedir? İşte merak edilen tüm detaylar...

en çok şikayet ettiğikonuların başında ayrımcılıkgeliyor. İş Kanunumuz bukonuda kesin bir hükümiçeriyor: "İş ilişkisinde dil,ırk, renk, cinsiyet, engellilik,siyasal düşünce, felsefiinanç, din ve mezhep vebenzeri sebeplere dayalıayrım yapılamaz. İşveren,esaslı sebepler olmadıkçatam süreli çalışan işçikarşısında kısmi süreliçalışan işçiye, belirsiz süreliçalışan işçi karşısındabelirli süreli çalışan işçiyefarklı işlem yapamaz.İşveren, biyolojik veya işinniteliğine ilişkin sebeplerzorunlu kılmadıkça, birişçiye, iş sözleşmesininyapılmasında, şartlarınınoluşturulması, uygulanmasıve sona ermesinde, cinsiyetveya gebelik nedeniyledoğrudan veya dolaylı farklıişlem yapamaz. Aynıveya eşit değerde bir işiçin cinsiyet nedeniyledaha düşük ücretkararlaştırılamaz.İşçinin cinsiyetinedeniyle özelkoruyucu hükümlerinuygulanması, dahadüşük bir ücretinuygulanmasınıhaklı kılmaz."İşveren işçiler arasındaayrım yapamaz. Aynı işiyapan çalışanlara farklıücret ya da tavır belirlemeside söz konusu değil. Yasakoyucu, işçinin ayrımcılığamaruz kaldığını ispat etmesigerektiğini de belirtiyor.Böyle bir muameleye maruzkalan işçiye 4 aylık brüt ücretiödeniyor.Ayrıca işçi yoksunbırakıldığı hakların tamamınıtalep etme hakkına da sahipoluyor. İşten çıkarıldığı içinkıdem tazminatını alabiliyor.