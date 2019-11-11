Çalışana ayrımcılık yapana ağır ceza! Ayrımcılığa uğrayan işçinin hakları nelerdir?
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Ayrımcılık, çalışanların en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. İş Kanunu'nda yer alan hükme göre, iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. Peki, çalışana ayrımcılık yapan işveren yargılanır mı? İşçiye ayrımcılığın maddi cezası nedir? İşte merak edilen tüm detaylar...Çalışanların en çok şikayet ettiği konuların başında ayrımcılık geliyor. İş Kanunumuz bu konuda kesin bir hüküm içeriyor: "İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulması, uygulanması ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz."
İşveren işçiler arasında ayrım yapamaz. Aynı işi yapan çalışanlara farklı ücret ya da tavır belirlemesi de söz konusu değil. Yasa koyucu, işçinin ayrımcılığa maruz kaldığını ispat etmesi gerektiğini de belirtiyor. Böyle bir muameleye maruz kalan işçiye 4 aylık brüt ücreti ödeniyor.
Ayrıca işçi yoksun bırakıldığı hakların tamamını talep etme hakkına da sahip oluyor. İşten çıkarıldığı için kıdem tazminatını alabiliyor.
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