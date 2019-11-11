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TÜBİTAK personel alacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2019
TÜBİTAK PERSONEL ALACAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanlığınca 13 personel istihdam edilecek. Başvurular kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 1 iş yeri hekimi ve 3 araştırmacı uzman personel alınacak.

Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 4 memur, 1 büro memuru, 3 şoför ve 1 dağıtıcı alınacak.

Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

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