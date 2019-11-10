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Hazine ve Maliye Bakanlığından iki ihale

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2019
HAZİNE'DEN İKİ İHALE

ve Maliye Bakanlığınca, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. Bakanlık açıklamasında 11-12 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin detaylar paylaşıldı.

ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Kasım Pazartesi günü 2 ihale düzenlenecek. İlk ihalede, 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,90 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,60 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

SALI GÜNÜ DE 3 İHALE

Hazine, 12 Kasım Salı günü de 3 ihale düzenleyecek. İlk ihalede, 11 ay (329 gün) vadeli kuponsuz Hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Üçüncü ihalede ise 6 yıl (2282 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,30 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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