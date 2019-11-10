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Bakan Berat Albayrak'tan "10 Kasım" mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN 10 KASIM MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı , ’ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısı ile sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı , 'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısı ile sosyal medya hesabın Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak mesajında, " Vefatının 81. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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