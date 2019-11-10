Bakan Berat Albayrak'tan "10 Kasım" mesajı
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısı ile sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısı ile sosyal medya hesabın Twitter'dan bir mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak mesajında, " Vefatının 81. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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