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Yüksek Hızlı Tren'de yeni dönem

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
YÜKSEK HIZLI TREN'DE YENİ DÖNEM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020’de yeni hatlarını işletmeye alırken, verimliliği artırmak için YHT güzergâhlarında da ekspres seferlere başlanacağını duyurdu.

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda demiryollarında yapılacak yatırımlara yer verilirken, (YHT) ile ilgili yapılacak çalışmalar da programlandı. Buna göre, YHT hatlarında verimliliği artırmak isteyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni bir işletme modeli hazırlayacak. Bu kapsamda YHT güzergâhlarında büyük şehirler arasında ekspres seferler düzenlenecek.

YHT hat uzunluğu da 2020 yılı içerisinde bin 213 kilometreden 2 bin 269 kilometreye çıkartılacak. Bu kapsamda Ankara-Sivas YHT hattı da 2020'de işletmeye alınan hatlardan biri olacak. Demiryollarında modernizasyon ve altyapı iyileştirme çalışmalarına devam edilirken, mevcut hatlarda 2 bin 657 kilometrelik elektrik ve 2 bin 654 kilometrelik sinyal yatırımı gerçekleştirilecek. Bin 492 kilometre elektrifikasyon ve 804 kilometre sinyalizasyon yatırımı da tamamlanacak. Elektrikli hat uzunluğu ise 45'ten 49 kilometreye, sinyalli hat oranı da 50 kilometreden 56 kilometreye çıkartılmış olacak.

TİCARETE ETKİSİ ARTACAK

2020 yılında yeni demiryolu hatları da tamamlanacak. Bu doğrultuda Halkalı- Kapıkule Demiryolu Projesi imalat sanayisine hizmet edecek şekilde tamamlanarak bölgedeki ihracat imkânları artırılaca. Konya-Gaziantep demiryolu hattı, tamamlanarak imalat sanayi sektörlerinin Adana, Mersin ve İskenderun limanlarına erişimi kolaylaştırılacak.

İşte Çukurova Bölgesel Havalimanı için üstyapı ihalesi tarihi İŞTE ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI İÇİN ÜSTYAPI İHALESİ TARİHİ

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