İşte Çukurova Bölgesel Havalimanı için üstyapı ihalesi tarihi
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda, bu yıl altyapı işlerinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 65'e çıkarılması, üstyapı tesislerinin ise Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında ihale edilmesi planlanıyor.2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2023 hedefleri arasında yer alan 30 milyon kapasiteli iki havaalanından birisi olarak planlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın Adana ve Mersin'in yanı sıra bölgeye hitap etmesi hedefleniyor.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice beldesinde yapımına başlanan havalimanında, altyapı işlerindeki fiziki gerçekleşmenin bu yıl sonu itibarıyla yüzde 65'e çıkarılması planlanıyor. Havalimanının üstyapı tesislerinin yapımı için 2020'de KÖİ kapsamında ihaleye çıkılması hedefleniyor.
Yaklaşık 8 milyon metrekarelik alana inşa edilen havalimanında, 60 ve 45 metre genişliğinde, her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda 2 pist olacak. Yapım çalışmaları devam eden pistin altında yaklaşık 4 metreye kadar dolgu bulunuyor.
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