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Hükümetten çiftçilere müjde! Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
HÜKÜMETTEN MÜJDE! 284 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLANACAK

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı , çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum fidan desteği adı altında üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacağını belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanı , çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum fidan desteği adı altında üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacağını belirtti.

Tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklama yapan Bakan Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Mayıs-Haziran dönemi için 275 bin yetiştiricimize 148 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesi yapacağız. Ödemeler, TC kimlik numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarası 4,6,8 olan üreticilere bugün (8 Kasım 2019) saat 18.00'dan sonra, 0,2 olanlara ise 15 Kasım 2019 saat 18.00 itibariyle ödeme yapılacak. Bu ödemelerle birlikte 2019 yılı Ocak ayından bu yana çiğ süt üreticilerimize toplam 915 milyon lira ödemiş olacağız.

Ayrıca, 2018 yılı ikinci dönem malak desteği kapsamında 3 bin 465 yetiştiricimize 2,2 milyon lira, kırsal kalkınma desteği adı altında 5 bin 261 kişiye 131 milyon lira, sertifikalı tohum ve fidan üretimi için de 12 firmaya 2,9 milyon lira ödeme yapacağız. Bu ödemelerimiz bu akşam (8 Kasım 2019) üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.

Böylece bir hafta içinde üreticilerimize toplam 284 milyon liralık destek ödemesi yapmış olacağız.

Yapacağımız bu destek ödemelerinin üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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