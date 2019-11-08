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Bakan Ruhsar Pekcan'dan ihracatçıya destek müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
BAKAN PEKCAN'DAN İHRACATÇIYA DESTEK MÜJDESİ

Ticaret Bakanı , "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi. Öte yandan Pekcan, "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." dedi.

Ticaret Bakanı , "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

Pekcan, "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık" bilgisini paylaştı

Öte yandan Bakan Pekcan, "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." dedi.
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