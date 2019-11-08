Bakan Ruhsar Pekcan'dan ihracatçıya destek müjdesi
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi. Öte yandan Pekcan, "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.
Pekcan, "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık" bilgisini paylaştı
Öte yandan Bakan Pekcan, "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." dedi.
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