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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Başkan 'dan üniversite öğrencilere müjde geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan üniversite öğrencilere müjde geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. 45 liradan şimdi 550 liraya çıkıyoruz. Nereden nereye" dedi. Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağına işaret eden Erdoğan, yeni öğrenim kredisi ve burs rakamlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

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