07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Dar gelirliye, asgari ücretliye 20 yıl taksitle düşük faizli ev! Dar gelirliye ev projesi ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu. Albayrak, ekonomiye dair çok önemli değerlendirmelerde bulunurken, dar gelirli vatandaşlara da müjdeyi verdi. Bakan Albayrak, "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar." dedi. Albayrak'ın açıklamalarının ardından asgari ücretli vatandaşlar heyecanla detayları araştırıyor. Peki, dar gelirliye ev projesi ne zaman başlayacak? İşt Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı önemli açıklamalar...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 11:54
  • 1
  • 22
Dar gelirliye, asgari ücretliye 20 yıl taksitle düşük faizli ev! Dar gelirliye ev projesi ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Samsun'da katıldığı İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu. Bakan Albayrak ekonomiye dair gelişmeleri değerlendirirken, sıkıntılı sürecin geride kaldığını söyledi. Rakamları değerlendiren Albayrak, konuşması sırasında bir de müjde verdi. Albayrak, asgari ücretli vatandaşları ev sahibi yapma konusunda bir proje hazırladıklarını söyledi.

  • 2
  • 22
Dar gelirliye, asgari ücretliye 20 yıl taksitle düşük faizli ev! Dar gelirliye ev projesi ne zaman başlayacak?

Albayrak projeye ilişkin, "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar." dedi.

BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 3
  • 22
Dar gelirliye, asgari ücretliye 20 yıl taksitle düşük faizli ev! Dar gelirliye ev projesi ne zaman başlayacak?

"TARİHİN EN DÜŞÜK FAİZİ İLE EV SAHİBİ OLACAKLAR"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dar gelirli vatandaşlar özelinde bir müjde vermek istiyorum. Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık.

  • 4
  • 22
Dar gelirliye, asgari ücretliye 20 yıl taksitle düşük faizli ev! Dar gelirliye ev projesi ne zaman başlayacak?

20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar.

  • 5
  • 22
Dar gelirliye, asgari ücretliye 20 yıl taksitle düşük faizli ev! Dar gelirliye ev projesi ne zaman başlayacak?

"HER YIL 100 BİN KİŞİ EV SAHİBİ OLACAK"

TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza anlatacağız.