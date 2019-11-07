Dar gelirliye, asgari ücretliye 20 yıl taksitle düşük faizli ev! Dar gelirliye ev projesi ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu. Albayrak, ekonomiye dair çok önemli değerlendirmelerde bulunurken, dar gelirli vatandaşlara da müjdeyi verdi. Bakan Albayrak, "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar." dedi. Albayrak'ın açıklamalarının ardından asgari ücretli vatandaşlar heyecanla detayları araştırıyor. Peki, dar gelirliye ev projesi ne zaman başlayacak? İşt Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı önemli açıklamalar...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





