Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni düzenleme geliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin olarak Resmi Gazete'de önemli detaylar yayımlandı. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

Milyonlarca insanı ilgilendiren Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin yapılan önemli değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. BES'te gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİNE DÖNÜŞECEK

Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

2020 HEDEFLERİ SIRALANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

403 SAYFADAN OLUŞUYOR

"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

DEVLET KATKISI ARTACAK

Programa göre, bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek. Bireysek emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.