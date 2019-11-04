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Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni düzenleme geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
MİLYONLARI İLGİLENDİREN SİSTEMDE YENİ DÜZENLEME

Sistemi'ne ilişkin olarak 'de önemli detaylar yayımlandı. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

Milyonlarca insanı ilgilendiren Sistemi'ne ilişkin yapılan önemli değişiklikler 'de yayımlandı. BES'te gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni düzenleme geliyor BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ'NE YENİ DÜZENLEME GELİYOR

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİNE DÖNÜŞECEK

Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

2020 HEDEFLERİ SIRALANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

403 SAYFADAN OLUŞUYOR

"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

DEVLET KATKISI ARTACAK

Programa göre, bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek. Bireysek emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.

BES TES olacak! BES nedir? BES düzenlemesi nasıl olacak? BES kimleri kapsıyor? BES TES OLACAK! BES NEDİR? BES DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK? BES KİMLERİ KAPSIYOR?

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