Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında yüzde 2 oldu. Böylece yıllık TÜFE yüzde 8,55 oldu.
Piyasaların merakla beklediği Ekim ayı enflasyon verisini Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Enflasyon yıllık bazda, 8,55'e geriledi. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.
AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %11,70 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti.
AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %0,59 İLE EĞLENCE VE KÜLTÜR OLDU
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti.
YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %43,60 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık %14,24, eğitim %14,20, lokanta ve oteller %13,71 ve çeşitli mal ve hizmetler %13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK %1,58 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,09 artış gerçekleşti.
Ekim 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
EKİM AYININ ZAM ŞAMPİYONU ERKEK KAZAĞI OLDU
Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 43,70 ile erkek kazağında oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında erkek kazağını, yüzde 40,46 ile çocuk kazağı, yüzde 38,94 ile yünlü erkek kabanı izledi.
Ekimde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 38,02 ile kadın hırkası, yüzde 36,84 ile erkek montu, yüzde 33,97 ile kadın kabanı, yüzde 32,38 ile kadın botu, yüzde 32,18 ile erkek botu, yüzde 23,22 ile kabak ve yüzde 22,75 ile çarliston biber yer aldı.
- EN ÇOK YURT İÇİ TURLAR UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,66 ile yurt içi bir hafta veya daha fazla süreli turlarda gerçekleşti. Bunu yüzde 25,23 ile limon, yüzde 15,38 ile havuç, yüzde 12,17 ile elma, yüzde 8,50 taze fasulye, yüzde 5,03 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 4,87 ile yurt dışı bir hafta veya daha fazla süreli turlar, yüzde 4,08 ile nevresim takımı, yüzde 3,81 ile kuru fasulye ve yüzde 3,67 ile klima takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde)
|Kazak (erkek için)
|43,70
|Kazak (çocuk için)
|40,46
|Kaban yünlü (erkek için)
|38,94
|Hırka (kadın için)
|38,02
|Erkek mont
|36,84
|Kaban (kadın için)
|33,97
|Bot (kadın için)
|32,38
|Bot (erkek için)
|32,18
|Kabak
|23,22
|Çarliston biber
|22,75
|Çocuk spor kazağı
|20,87
|Şehirler arası tren ücreti
|20,64
|Otoban geçiş ücreti
|20,43
|Sivri biber
|18,97
|Salatalık
|18,06
|Sarımsak
|17,65
|Domates
|15,97
|Elektrik ücreti
|14,90
|Gazeteler
|11,44
|LPG dolum ücreti
|9,35
Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde)
|Dana eti
|-1,67
|Tavuk eti
|-2,22
|Nohut
|-2,26
|Salça
|-2,59
|Yeşil soğan
|-2,76
|Televizyon
|-2,81
|Fındık içi
|-2,82
|Muz
|-2,86
|Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi)
|-2,96
|Yer fıstığı
|-3,55
|Klima
|-3,67
|Kuru fasulye
|-3,81
|Nevresim takımı
|-4,08
|Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|-4,87
|Şehirler arası otobüs ücreti
|-5,03
|Taze fasulye
|-8,50
|Elma
|-12,17
|Havuç
|-15,38
|Limon
|-25,23
|Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|-27,66
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