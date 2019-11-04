BES TES olacak! BES nedir? BES düzenlemesi nasıl olacak? BES kimleri kapsıyor?

BES ile ilgili yeni düzenlemenin detayları 4 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bireysel Emeklilik Sistemi, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne evrilecek. BES düzenlemesi ile gençlere önemli teşvikler sunulacak. Sistem ile çalışanların emeklilikteki refah seviyeleri artırılmaya çalışılacak. Yeni düzenlemenin ardından BES ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki, BES nedir? BES düzenlemesi nasıl olacak? BES kimleri kapsıyor? İşte BES ile ilgili merak edilen soruların yanıtları ve düzenlemenin detayları...

Giriş Tarihi: 04.11.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





