BES TES olacak! BES nedir? BES düzenlemesi nasıl olacak? BES kimleri kapsıyor? BES ile ilgili yeni düzenlemenin detayları 4 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bireysel Emeklilik Sistemi, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne evrilecek. BES düzenlemesi ile gençlere önemli teşvikler sunulacak. Sistem ile çalışanların emeklilikteki refah seviyeleri artırılmaya çalışılacak. Yeni düzenlemenin ardından BES ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki, BES nedir? BES düzenlemesi nasıl olacak? BES kimleri kapsıyor? İşte BES ile ilgili merak edilen soruların yanıtları ve düzenlemenin detayları... Giriş Tarihi: 04.11.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 10:20
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Düzenlemenin detayları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Buna göre; gençlere teşvikler artacak. Bireysel Emeklilik Sistemi, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne evrilecek. Düzenlemenin ardından BES ile ilgili sorular yeniden araştırılmaya başlandı. Peki,
BES nedir? BES düzenlemesi nasıl olacak? BES kimleri kapsıyor? İşte detaylar... BES NEDİR?
Bireysel Emeklilik Sistemi (kısaca "BES"), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.
BES'in amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir;
Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyini yükseltmek,
Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak,
İstihdamı arttırmak,
Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak.
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe giren BES; tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanır. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumunda mevcut olan sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmaz. BES, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.
BES'TE DEVLET KATKISI NE KADAR?
Ödediğiniz katkı paylarının %25'ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak bireysel emeklilik hesabınıza ödenmektedir. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin toplam brüt asgari ücret tutarının %25'ini geçemez.