Anneye 15.600 TL! Çocuk destek ödemesinden kimler yararlanabilir?
Çalışan ya da çalışmak isteyen annelere bakıcı desteği için başvurular alınıyor. 7 ilde annelere 2 yılda 15 bin 600 lira çocuk desteği verilecek. Bir defaya mahsus 100 euro da kırtasiye desteği olacak. Peki, çocuk destek ödemesinden kimler yararlanabilir? İşte anneleri ilgilendiren tüm detaylar...Küçük çocuğu olan ve sigortalı çalışmak isteyen binlerce annenin yüzünü güldürecek 'Kurumsal Çocuk Bakım Projesi' başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi üzerinden kayıtları alıyor.
İŞ ARAYAN DA KAPSAMDA
Projeye; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya'da ikamet eden ve ön kayıt anında 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olanlar başvurabilecek. İş arayan, işe geri dönmek isteyen ya da halihazırda 4/A sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışan anneler projeden yararlanabilecek. Mali destek için çocukla aynı evde ikamet gerekecek.
OKULA BAŞLAYANA KADAR
Her anne aynı anda sadece bir çocuk için destek ödemesi alabilecek. Proje kapsamında en fazla 24 aya kadar mali destek ödemesi alınabilecek. Çocuk 72 aylık veya ilkokula başladığında mali destek ödemesi kesilecek. Annelere aylık 100 euro (yaklaşık 640 lira) destek verilecek.
Toplam destek 15 bin 600 lirayı bulacak. Projeye kayıt olunan ilk ay bir defaya mahsus kırtasiye giderleri için de 100 euro verilecek.
KİMLER YARARLANACAK?
Projenin uygulanacağı illerde ilk ön kayıt yapan ve şartları taşıyan 10 bin 250 anneye destek verilecek. İl bazında belirtilen kontenjanın üzerinde talep olması durumunda kesin kayıt hakkı ilk başvurulara verilecek. İlk başvuru sırasına göre kesin ve yedek listeler oluşturulacak. Yer açılırsa yedek liste devreye girecek. Çocuk 3 kez mazeretsiz kreş, anaokulu, gündüz bakımevine gitmezse destek iptal edilecek.
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