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Dünya Ticaret Örgütü'den Çin’in ABD'ye ek tarife talebine onay

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
ONAY ÇIKTI! GÖZLER 22 KASIM'A ÇEVRİLDİ

'nün () ara buluculuk makamı, Washington yönetiminin ürünlerine anti-damping vergilerini kaldırmaması dolayısıyla, Pekin'in ürünlerine 3,6 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasını onayladı.

ara buluculuk makamı, ve arasında yaklaşık 6 yıldır devam eden mobilya, güneş paneli ve çelik gibi ürünlere karşı anti-damping vergileri anlaşmazlığına ilişkin kararını açıkladı.

ONAY ÇIKTI

Kararda, Çin'in, Washington yönetiminin bu ülkeden ithal ettiği ürünlere anti-damping vergileri uygulamasını devam ettirmesinden ötürü, ABD ürünlerine 3,6 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verildiği kaydedildi.

GÖZLER 22 KASIM'DA

Çin, söz konusu vergiler için 2013'de DTÖ'ye başvurarak, 7 milyar dolarlık ABD ürününe ilave vergi istemişti. Fakat ABD, buna itiraz etmişti. Çin'in söz konusu ilave gümrük vergileri uygulaması için DTÖ ara buluculuk makamının, 22 Kasımdaki toplantısını beklemesi gerekiyor. Makamın, uygulamaya resmi olarak söz konusu toplantıda izin vermesi bekleniyor.

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