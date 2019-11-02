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02.11.2019
Fitch'in Türkiye'ye verdiği not ne anlama geliyor? Özlem Doğaner: Karar adil değil
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti. Peki karar ne anlama geliyor? Ekonomiye ne gibi etkisi olacak? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner "Bu karar için adil değil" dedi ve kararın detaylarını A Haber canlı yayında yorumladı.
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