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Toparlanma güçleniyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.10.2019
TOPARLANMA GÜÇLENİYOR

Ekonomide ‘kriz’ bekleyenleri hüsrana uğratan bir veri de güven endekslerinden geldi. Ekonomik Güven Endeksi, hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ile uyguladığı politikalar sonucunda,15 ayın zirvesine çıkarak 89.8 oldu.

Geçen yılki kur saldırısının ardından alınan önlemlerle enflasyonun tek haneye inmesi, yıllık bazda rekor cari fazla verilmesi ve Merkez Bankası'nın 10 puanlık indirimi ile kredi kanallarının açılması, Barış Pınarı Harekâtı'nın yapıldığı ekim ayında ekonomiye güveni 15 ayın zirvesine taşıdı. Ekonomik Güven Endeksi, hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ile uyguladığı politikalar sonucunda, bir önceki aya göre yüzde 4.5 artarak 89.8 ile Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 19.4 yükseldi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı , "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak" dedi.



Ekonomik güven endeksi, geçen yıl başında 105.2 seviyesinde bulunuyordu. Endeks, kur atakları, jeopolitik riskler ve diplomatik gelişmelerin etkisiyle geçen yıl ekim ayında 75.2'ye kadar geriledi. Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalarla, faizlerdeki düşüş, enflasyonun uzun bir aranın ardından tekrar tek haneye gerilemesi ve azalan jeopolitik riskler Türk Lirası varlıklara güveni artırırken bu durum ekonomik güven endeksine de yansıdı. Ekonomideki toparlanma reel kesim güven endeksinde de kendisini gösterdi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de ekimde bir önceki aya göre 4.5 puan artarak 104.2 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Konut kredi faizlerinin inşaat sektöründeki etkisi de inşaat sektörü güven endeksine yansıdı. Endeks, ekimde 65.1 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bakan Albayrak'tan flaş Ekonomik Güven Endeksi açıklaması BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ "EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ" AÇIKLAMASI

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