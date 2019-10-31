Vergide tavan yükseliyor

Gelir Vergisi tarifesine yeni dilim ve oranlar eklenecek, ancak bu yılki ücret gelirlerine uygulanmayacak. Beyanname dolduran eğitim ve sağlık giderlerini vergiden düşebilecek.

Yeni Ekonomi Programı hedefleri arasında yer alan 'vergi adaleti' için hazırlanan reform paketiyle Gelir Vergisi tarifesine yeni dilim ve oranlar ekleniyor. Yeni tarifeler bu yılki ücret gelirlerine uygulanmayacak. Beyanname dolduranlar 150 bin liraya kadar eğitim, sağlık harcamaları ve bağışları vergiden düşebilecek, telif kazançlarının 500 bin lirayı geçen bölümünden vergi alınacak. Tek işverenden 500 bin lirayı aşan ücret gelirleri elde edenler için de beyanname zorunlu hale geliyor. Birden fazla işverenden ücret alanlar, aynı yıl içinde işyeri değiştirenler, birden sonraki işverenden aldıkları ücretler toplamı 40 bin lirayı aşanlar da beyanname verecek.

Gelir Vergisi dilimi kaça çıkıyor? Mevcut oranlar sabit kalacak. Mevcutta yüzde 15, 20, 27, 35 olmak üzere 4 dilim halinde uygulanan vergileme dilimleri 7'ye çıkıyor. Artık yüzde 15, 20, 27, 35, 39, 43 ve 45 olarak uygulanacak.

Geliri 500 bin liraya kadar olanı etkiliyor mu? 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ancak daha yüksek gelir elde edenin vergisi artacak. Uygulama 1 Ocak 2020'de başlayacak.



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