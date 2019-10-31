Vergide tavan yükseliyor
Gelir Vergisi tarifesine yeni dilim ve oranlar eklenecek, ancak bu yılki ücret gelirlerine uygulanmayacak. Beyanname dolduran eğitim ve sağlık giderlerini vergiden düşebilecek.
Yeni Ekonomi Programı hedefleri arasında yer alan 'vergi adaleti' için hazırlanan reform paketiyle Gelir Vergisi tarifesine yeni dilim ve oranlar ekleniyor. Yeni tarifeler bu yılki ücret gelirlerine uygulanmayacak. Beyanname dolduranlar 150 bin liraya kadar eğitim, sağlık harcamaları ve bağışları vergiden düşebilecek, telif kazançlarının 500 bin lirayı geçen bölümünden vergi alınacak. Tek işverenden 500 bin lirayı aşan ücret gelirleri elde edenler için de beyanname zorunlu hale geliyor. Birden fazla işverenden ücret alanlar, aynı yıl içinde işyeri değiştirenler, birden sonraki işverenden aldıkları ücretler toplamı 40 bin lirayı aşanlar da beyanname verecek.
Gelir Vergisi dilimi kaça çıkıyor? Mevcut oranlar sabit kalacak. Mevcutta yüzde 15, 20, 27, 35 olmak üzere 4 dilim halinde uygulanan vergileme dilimleri 7'ye çıkıyor. Artık yüzde 15, 20, 27, 35, 39, 43 ve 45 olarak uygulanacak.
Geliri 500 bin liraya kadar olanı etkiliyor mu? 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ancak daha yüksek gelir elde edenin vergisi artacak. Uygulama 1 Ocak 2020'de başlayacak.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- FED'den faiz indirimi açıklaması
- FED kritik faiz kararını açıkladı
- İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
- Otoda dev birleşme
- Boeing CEO’su özür diledi: Hata yaptık üzgünüz
- Emekliye kazanç masası! Milyonlarca emekliye 5'i 1 yerde destek!
- Korkunç rakam! Tam 70 milyar sterlin
- Kredi alırken nelere dikkat etmeli?
- Yemenli eve geldi, rekor kırdı
- TEB’e 400 milyon dolar sendikasyon kredisi
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı
- Türkiye - Suriye sınırında patlama!
- AK Parti MKYK'da değişiklik
- Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazası ile ilgili flaş haber
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongrede kendimizi yenileyecek ve enerjimizi tazeleyeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde!
- Milli Savunma Bakanlığı: Rus heyet ile görüşmeler tamamlanmıştır
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!
- SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe