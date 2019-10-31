Türkiye Varlık Fonu Borsa İstanbul için harekete geçti
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Borsa İstanbul'da bulunan yüzde 10'luk payı hakkında konuşan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, söz konusu paylarını almak istediklerini söyledi.
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Borsa İstanbul'da sahip olduğu %10 hissesinin tamamını almak istediklerini söyledi.
Reuters'ta geçen hafta yer alan bir haberde, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten ABD'de tutuklu bulunduğu sürenin sonunda Temmuz'da tahliye edilen Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne seçilmesine BİST hissedarlarından EBRD'nin itiraz ettiği belirtilmişti.
EBRD İletişim Direktörü Jonathan Charles Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bize danışılmadı ve biz desteklemiyoruz" demiş ve "Bu konuyu yetkililerle görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
EBRD ayrıca %10 hisseyi en kısa sürede satmak istediğini Türk yetkililere de bildirdi.
CNN Türk'ün haberine göre Sönmez, EBRD'nin Borsa İstanbul'daki %10 hissesinin tamamını almak istediklerini belirten Sönmez, "Hisseleri alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı ve kurumdaki temsil gücümüzü artırmayı hedefliyoruz" dedi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Toparlanma güçleniyor
- Turizmde sevindiren gelişme! Yüzde 22 arttı
- Dolarda FED hareketliliği!
- Otoda dev birleşme
- TEB’e 400 milyon dolar sendikasyon kredisi
- Yemenli eve geldi, rekor kırdı
- Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor!
- Boeing CEO’su özür diledi: Hata yaptık üzgünüz
- Vergide tavan yükseliyor
- Emekliye kazanç masası! Milyonlarca emekliye 5'i 1 yerde destek!
- ABD’den S-400 itirafı! Türkiye'yi...
- Çanakkale'de 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı
- Türkiye - Suriye sınırında patlama!
- AK Parti MKYK'da değişiklik
- Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazası ile ilgili flaş haber
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongrede kendimizi yenileyecek ve enerjimizi tazeleyeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde!
- Milli Savunma Bakanlığı: Rus heyet ile görüşmeler tamamlanmıştır
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!