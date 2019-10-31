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Türkiye Varlık Fonu Borsa İstanbul için harekete geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
TÜRKİYE VARLIK FONU BORSA İSTANBUL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın 'da bulunan yüzde 10'luk payı hakkında konuşan Türkiye Genel Müdürü Zafer Sönmez, söz konusu paylarını almak istediklerini söyledi.

Türkiye (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 'da sahip olduğu %10 hissesinin tamamını almak istediklerini söyledi.

Reuters'ta geçen hafta yer alan bir haberde, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten ABD'de tutuklu bulunduğu sürenin sonunda Temmuz'da tahliye edilen Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne seçilmesine BİST hissedarlarından EBRD'nin itiraz ettiği belirtilmişti.

EBRD İletişim Direktörü Jonathan Charles Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bize danışılmadı ve biz desteklemiyoruz" demiş ve "Bu konuyu yetkililerle görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

EBRD ayrıca %10 hisseyi en kısa sürede satmak istediğini Türk yetkililere de bildirdi.

CNN Türk'ün haberine göre Sönmez, EBRD'nin Borsa İstanbul'daki %10 hissesinin tamamını almak istediklerini belirten Sönmez, "Hisseleri alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı ve kurumdaki temsil gücümüzü artırmayı hedefliyoruz" dedi

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