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SON DAKİKA: Kamu bankalarından flaş kredi hamlesi: Dört yeni ürünü hayata geçirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
KAMU BANKALARINDAN FLAŞ KREDİ HAMLESİ...

SON DAKİKA HABERİ: Kamu bankaları ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi. İlave istihdam başına kredi tutarı imalat sanayide tekstil ve konfeksiyon için 100 bin TL, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin TL olacak. Devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Kamu bankaları ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi.

İlave istihdam başına kredi tutarı imalat sanayide tekstil ve konfeksiyon için 100 bin TL, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin TL olacak.

Devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.

Bakan Berat Albayrak'tan Malatya'da müjde: 3 kamu bankamızla... BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN MALATYA'DA MÜJDE: 3 KAMU BANKAMIZLA...

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