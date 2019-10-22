Volkswagen'den son dakika Türkiye açıklaması
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Son dakika haberine göre Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi.Volkswagen'in üretim sözcüsü Leslie Bothge yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz." ifadesini kullandı.
Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.
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