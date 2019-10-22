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Volkswagen'den son dakika Türkiye açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.10.2019
VOLKSWAGEN'DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre Alman otomobil üreticisi ’in (VW) Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi.

'in üretim sözcüsü Leslie Bothge yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz." ifadesini kullandı.

Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.

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