Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2019 Ekim ayı faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası toplantısı için geri sayım başladı. Merkez Bankası faiz kararı birçok vatandaşı yakından etkileyecek. 2019 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için son tahminler sorgulanıyor. AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi yayınlandı ve uzmanlar olası faiz kararını değerlendirdi. Birçok uzman faiz indirimi beklediğini ifade etti. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte yanıtı…

Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler sonrası gözler Merkez Bankası faiz toplantısına çevrildi. 2019 Ekim ayı faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası'nın yapacağı toplantısında faiz indirimi kararı beklentisi arttı. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketinde indirim kararı ağır basıyor. Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin biri politika faizinin sabit tutulacağını tahmin ederken, indirim bekleyen 13 ekonomistin tahminleri en düşük 50, en yüksek 200 baz puan arasında yer aldı.

12 Eylül PPK toplantısında politika faizi 325 baz puan indirilerek yüzde 16,50 düzeyine çekilmişti.

YURT İÇİ PİYASALAR KARARA ENDEKSLENDİ

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan TCMB'nin beklenti anketinde, enflasyon tahminlerindeki düşüş bu hafta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik faiz indirim beklentilerini artırdı. Beklenti anketine göre 2019 enflasyon tahmini yüzde 12,69'a, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 11,19'dan yüzde 10,47'ye geriledi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD ile varılan anlaşma sonrası ABD askerlerinin bölgeyi terk etmeye devam ettiklerini dile getiren analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bu gelişmelerle, BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 3,71 değer kazanarak haftayı 98.415 puandan tamamlarken, yüzde 0,7 azalışla 5,7908'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7920'den işlem görüyor.

Analistler, bu hafta, perşembe günü TCMB ve ECB'nin faiz kararı ile haftanın ikinci yarısında hareketlenecek veri takvimin takip edileceğini belirterek, bugün ekonomik veri takviminin zayıf olduğunu ifade etti.

TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği, ECB'nin ise faizlerde değişikliğe gitmeyeceğinin tahmin edildiğini dile getiren analistler, BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.200 seviyelerinin direnç, 97.200 ve 96.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,77 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ve 5,67'nin gündeme gelebileceğini söyledi.