Emekliye 2.127 TL geliyor! 2020'nin Ocak ayı zammında güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin beklediği zam haberi geldi. Emeklilerin 2020'nin Ocak ayı itibariyle alacağı emekli ücreti belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre yüzde 7.3 olacak. Peki en düşük emekli maaşı esnafta, 2000'den önceki emeklilerde ve SSK'lılarda ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi ipucunu veriyor. Buna göre 2019'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 12.69 seviyesinde gerçekleşecek. Peki 2020'nin Ocak ayı zammında güncel emekli maaşı ne kadar olacak?