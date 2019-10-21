SON DAKİKA: Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
Son dakika haberine göre Kamu bankaları reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.
10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.
BAKAN BERAT ALBAYRAK AÇIKLAYACAK
Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasina yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.
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