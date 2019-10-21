Son dakika: Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

ABD'deki kumpas davasında hapis yatan eski Halbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yeni görevi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak işe başladığını açıkladı.



BAKAN ALBAYRAK DUYURDU: BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVE BAŞLIYOR

Haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran Bakan Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.







ABD'deki kumpas davasında hapis yatan Hakan Atilla'yı İstanbul'a geldiğinde havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılamıştı...