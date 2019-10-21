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Son dakika: Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
HAKAN ATİLLA'NIN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

’deki kumpas davasında hapis yatan eski Halbank Genel Müdür Yardımcısı ’nın yeni görevi belli oldu. , Hakan Atilla’nın Genel Müdürü olarak işe başladığını açıkladı.

'deki kumpas davasında hapis yatan eski Halbank Genel Müdür Yardımcısı 'nın yeni görevi belli oldu. , Hakan Atilla'nın Genel Müdürü olarak işe başladığını açıkladı.

BAKAN ALBAYRAK DUYURDU: BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVE BAŞLIYOR

Haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran Bakan Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


ABD'deki kumpas davasında hapis yatan Hakan Atilla'yı İstanbul'a geldiğinde havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılamıştı...

Son dakika: Bakan Berat Albayrak açıkladı: Hakan Atilla’nın yeni görevi belli oldu SON DAKİKA: BAKAN BERAT ALBAYRAK AÇIKLADI: HAKAN ATİLLA’NIN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

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