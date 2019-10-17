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Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla ilgili önemli açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
VOLKSWAGEN'İN TÜRKİYE YATIRIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

'in 'ya kuracağı fabrikaya ilişkin ortaya atılan iddialara Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay yanıt verdi. Turagay, Volkswagen'in şu anda yatırımını durdurmadığını söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, " şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Volkswagen yatırımı devam edecek" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, DEİK'in düzenlediği ''nin Kuşak ve Yol Girişiminde Konumlandırılması' bilgilendirme toplantısında son günlerde özellikle Alman medyası kaynaklı olarak ortaya atılan Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı üretim merkezi yatırımını durduğu yönelik iddialara ilişkin değerlendirme yaptı. Turagay, Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye yatırımını durdurmadığını belirtti.

Volkswagen Türkiye'ye yatırımı durdurdu mu? |Video VOLKSWAGEN TÜRKİYE'YE YATIRIMI DURDURDU MU? |VİDEO

"VOLKSWAGEN ŞU ANDA YATIRIMINI DURDURMUŞ DURUMDA DEĞİL"

Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Bir kere bunu net ortaya koyalım. Volkswagen yatırımı devam edecek, çünkü şirket kuruldu. Bununla ilgili sürekli spekülasyonların çıkarılması hoş değil. Ben o noktada bir olumsuz görmüyorum" dedi.

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