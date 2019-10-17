Esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak? Halkbank’tan esnaf kredisinde büyük kolaylık!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kredilerine dair müjde verdi. Kredi ödemelerinde zorluk yaşayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlanacak. Esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak? Yapılan açıklamaya göre; esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Ödeme süreleri de 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak ve esnaf rahat bir nefes alacak. İşte, esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak sorusunun yanıtı!

Esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak? Halkbank esnaf kredisi ödemelerinde esnaflara müjdeli haber! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kredilerinde yapılan kolaylığı duyurdu. Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 Milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 Milyar TL Esnaf kredisi desteği vereceğini açıklamıştı. İşte, esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak sorusunun yanıtı…