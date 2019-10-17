17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak? Halkbank’tan esnaf kredisinde büyük kolaylık!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.10.2019
ESNAF KREDİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tarafından kullandırılan esnaf kredilerine dair müjde verdi. Kredi ödemelerinde zorluk yaşayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlanacak. Esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak? Yapılan açıklamaya göre; esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Ödeme süreleri de 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak ve esnaf rahat bir nefes alacak. İşte, esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak sorusunun yanıtı!

Esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak? esnaf kredisi ödemelerinde esnaflara müjdeli haber! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kredilerinde yapılan kolaylığı duyurdu. Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 Milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 Milyar TL Esnaf kredisi desteği vereceğini açıklamıştı. İşte, esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak sorusunun yanıtı…

Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada? BANKALAR İNDİRİM YARIŞINDA… 17 EKİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI! 2019 EN UYGUN KONUT KREDİSİ HANGİ BANKADA?
Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde TAŞIT KREDİ FAİZLERİ 1,5 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN