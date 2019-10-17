Bakan Pekcan açıkladı: Halkbank'tan esnafa kredi müjdesi
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin, "Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin, "Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek" dedi.
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