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Bakan Pekcan açıkladı: Halkbank'tan esnafa kredi müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
BAKAN PEKCAN AÇIKLADI: HALKBANK'TAN ESNAFA KREDİ MÜJDESİ

, Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin, "Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek" dedi.

, Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin, "Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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