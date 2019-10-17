Dolar son dakika: 17 Ekim dolar kuru ne kadar? Suriye kararı sonrası Dolar Euro kaç TL?

17 Ekim dolar son dakika hareketliliği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Suriye kararı sonrası Dolar kaç TL? Dolar kuru ne kadar sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Türkiye ve ABD arasında Suriye’nin kuzeyi için yapılan antlaşmanın ardından dolarda büyük düşüş yaşanmaya başlandı. Günü 5,88 TL ile kapatan dolar kuru açıklamanın ardından 5,83 seviyesine geriledi. İşte 17 Ekim dolar kuru son durum ve canlı takip!

Dolar kuru son dakika gelişmesi! 17 Ekim dolar kuru ne kadar sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Suriye kararı sonrası Dolar kaç TL oldu? Türkiye ve ABD arasında açıklanan 13 maddelik ortak Suriye bildirisi sonrası dolarda sert düşüş meydana geldi. Piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından dolar kuru ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, Suriye kararı sonrası dolar ne kadar sorusunun yanıtı!

DOLAR KURU SON DAKİKA!

Günü 5,88 ile kapatan dolarda kararın açıklanmasıyla birlikte büyük düşüş meydana geldi ve dolar/TL kuru 5,83 seviyelerine geriledi.

UZMAN YORUMLARI

AA'nın aktardığına göre, analistler, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de sanayi üretimi ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kapanışların devamı durumunda 5,84 ve 5,76 seviyelerinin gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 5,93'ün direnç konumunda olacağını kaydetti.